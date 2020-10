Täter mussten fliehen : Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Unbekannte haben am Donnerstag, 29. Oktober, versucht in ein Mehrfamilienhaus im Rentrischer Weg in St. Ingbert einzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 9.30 Uhr morgens und 22.30 Uhr abends. Nach Angaben der Polizei versuchten die Täter, die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang.

Danach flüchteten die Einbrecher vom Tatort in unbekannt Richtung.