Kriminalität in St. Ingbert : Versuchter Einbruch in der Bahnhofstraße

Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Mittwoch, 5. Februar, gegen 2.30 Uhr haben zwei Männer versucht, durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Rohrbach einzusteigen. Hierfür hatten sie begonnen, eine Metallabdeckung des Fensters aufzubrechen.



Die Täter ließen dann jedoch von ihrem Unternehmen ab. Am Fenster entstand kein Schaden.