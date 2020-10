Straftat in Rohrbach : Klau von Katalysator schlug mehrmals fehl

In Rohrbach versuchte ein Täter einen Katalysator zu stehlen. Foto: Marijan Murat/dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Rohrbach Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende in der Straße „Boulevard“ in Rohrbach an einem Pkw mehrfach versucht, den Katalysator unter dem Fahrzeug zu entwenden. Hierbei wurde das Fahrzeug nach Angaben der Polizei irgendwann, zwischen Freitag, 16. Oktober, 16.30 Uhr, und Montag, 19. Oktober, 6 Uhr, erheblich beschädigt.

Bei dem Pkw handelte es sich um einen Mitsubishi Lancer, der nicht mehr zugelassen war.