Wahlen bei CDU St. Ingbert : Pascal Rambaud führt weiter die CDU in St. Ingbert

Pascal Rambaud führt weiter die CDU in St. Ingbert

St. Ingbert Bei Wahlen im CDU-Stadtverband St. Ingbert wurde Pascal Rambaud mit großer Mehrheit als Vorsitzender wiedergewählt. Der neue CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani blickte in der Versammlung kritisch auf die Niederla gen bei der Landtags- und Bundestagswahl zurück: „Wir wollen als CDU auch in Zukunft die prägende Kraft im Saarland sein.

Oberbürgermeister. Ulli Meyer unterstrich die gute Zusammenarbeit im Stadtrat. Er nannte einige der Projekte der letzten drei Jahre: Cispa-Innovation-Campus mit der jetzt angekündigten Entscheidung der Firma Airbus, sich hier niederlassen zu wollen, Ansiedlung der Firma Ketteler; Investitionen in Kitas, Schulen und Wohnbebauung; die ersten Probebohrungen am alten Hallenbad fänden statt.

In seinem Rechenschaftsbericht erläuterte Pascal Rambaud die Parteiarbeit in der Coronazeit. Die Pandemie habe sich auf die praktische Parteiarbeit zwar ausgewirkt, aber es habe keinen Stillstand gegeben, einiges sei im Onlineformat abgewickelt worden. Es gab aber auch Veranstaltungen in Präsenz, wenn das Corona-Fenster geöffnet war.

Zwei seiner ehemaligen Stellvertreter, die jüngeren Kandidaten Platz gemacht haben, verabschiedete der Vorsitzende: Gisbert Groh, der 44 Jahre im Vorstand war, und Markus Hauck.