Beliebteste Schulen in St. Ingbert und im Blies- und Mandelbachtal Flut von Anmeldungen erforderte Verlosung: Eine Saar-Schule schämt sich fast für ihre Beliebtheit

Das Ergebnis der Anmeldungen an den weiterführenden Schulen in St. Ingbert sowie im Blies- und Mandelbachtal für das kommende Schuljahr bewegt sich im landesweiten Trend. Die Nachfrage nach Gymnasien ist leicht rückläufig, die Anmeldung von jetzigen Viertklässlern an den Gemeinschaftsschulen zeigt sich sehr stabil. An einem Gemeinschaftsschule-Standort war die Nachfrage jedoch so groß, dass Schulplätze ausgelost werden mussten.