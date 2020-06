Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in der Spieser Straße in Rohrbach

St. Ingbert/Rohrbach Bereits am Mittwoch 24. Juni, 7.30 bis 15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Spieser Straße in Rohrbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Dieser hatte wohl beim Ein- oder Ausparken den Pkw des Geschädigten beschädigt.

Die Schadenshöhe wird auf mindestens 2500 Euro geschätzt.

Ebenfalls am vergangenen Mittwoch, 7.15 Uhr bis 16 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in St. Ingbert-Mitte zu einer weiteren Unfallflucht in der Wiesenstraße, Dort hatte ein Fahrzeug im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten grünen Opel Corsa am linken Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300 Euro geschätzt.