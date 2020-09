Unfallflucht in der Laabdell : Roter Lkw rammt in St. Ingbert bei Wendemanöver einen Pkw

St. Ingbert ) Der graue 1er BMW einer 45-jährigen Frau aus Losheim ist in St. Ingbert in der Zeit von Dienstag, 22.September, 17 Uhr, bis Mittwoch, 23. September, 14.30 Uhr, beschädigt worden. Der BMW war laut Polizei, vor einem Wohnanwesen In der Laabdell, unmittelbar gegenüber einem Kinderspielplatz, abgestellt.

Das Fahrzeug wurde wohl im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht im Heckbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Ein Anwohner hatte ein auffälliges Wendemanöver eines roten Lkw oder Lieferwagens mit Pritsche hatte am Mittwochmorgen zwischen 10.30 und 11 Uhr beobachtet. Es besteht die Möglichkeit, dass hierbei der Schaden entstanden ist.