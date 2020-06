Polizei sucht Zeugen : Rotes Fahrzeug streift einen geparkten Peugeot

St. Ingbert Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Montag, 15. Juni, in St. Ingbert einen weißen Peugeot 206 gestreift, der zwischen 8.40 und 10.30 Uhr in der Alten Bahnhofstraße abgestellt war. Wie die Polizei berichtet, flüchtete der Unfallverursacher anschließend von der Örtlichkeit.

Anhand des Spurenbildes kommt als Unfallverursacher ein rotes Fahrzeug in Frage. Dieses müsste laut Polizei vermutlich auf der Beifahrerseite beschädigt sein.