Verkehrsschilder in Rohrbach beschädigt : Auto rumpelt über den Aldi-Kreisel in Rohrbach

Foto: dpa/Friso Gentsch

Rohrbach (schet) An den Tagen rund um Neujahr hat ein unbekanntes Fahrzeug mit offenbar zu hohem Tempo den sogenannten Aldi-Kreisel in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach nicht um-, sondern überfahren. Wie die Polizei berichtet, beschädigte das Auto irgendwann zwischen Mittwoch, 1. Januar, 7 Uhr, und Donnerstag, 2. Januar, 6.30 Uhr, zwei Verkehrsschilder, die in dem Kreisverkehr zwischen Oberer Kaiserstraße, Jakob-Oberhauser- und Industriestraße stehen.

Die Polizei fand Reifenspuren im Gras auf dem Kreisverkehr. Ansonsten ist von dem Fahrer des Auto nichts bekannt, der sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung, ohne die Feststellung seiner Person oder Verkehrsbeteiligung zu hinterlassen.