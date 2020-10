Hund verursacht Unfall : Auto erfasst einen Dobermann, der in Rohrbach auf die Straße lief

Rohrbach Bereits am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 12.15 Uhr hat sich in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Hund beteiligt war. Wie die Polizei jetzt berichtete, hatte ein 53-Jähriger Autofahrer die Obere Kaiserstraße in Richtung Kirkel befahren.

In Höhe der Einmündung der Straße „Auf dem Hochrech“ rannte der schwarzer Dobermann plötzlich auf die Straße. Der Fahrzeugführer konnte eine Kollision mit dem Tier nicht mehr vermeiden. Dieses lief nach in Richtung der Straße „Auf dem Hochrech“ davon. Zu dem Hund ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Dobermann handelt. Er wurde nach dem Unfall nicht mehr gesichtet, so dass die Polizei über den Gesundheitszustand des Hundes nichts Näheres weiß.