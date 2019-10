Unfall mit Schwerletztem : Pkw erfasst 16-jährigen Fußgänger in St. Ingbert

St. Ingbert Ein 16-jähriger Fußgänger ist am Dienstagabend, 8. Oktober, von einem Pkw in der Innenstadt von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Die Polizei jetzt erst berichtete, war der Pkw gegen 19.55 Uhr in der Kaiserstraße stadtauswärts unterwegs.

Als das Fahrzeug von der Kaiserstraße an der Einmündung zur Otto-Toussaint-Straße nach links abbog. kam es zum Zusammenstoß mit dem jugedlichen Fußgänger, der die Fahrbahn an der dortigen Fußgängerfurt überqueren wollte. Der 16-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und nach Aufprall auf dessen Frontscheibe auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu.