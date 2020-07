22-Jähriger schwer verletzt : Auto erfasst Radfahrer in der Schlackenbergstraße

St.Ingbert Am Donnerstagmorgen, 2. Juli, gegen 7.39 Uhr ist der Polizeiinspektion St. Ingbert ein Verkehrsunfall an der Einmündung Dudweilerstraße/Schlackenbergstraße gemeldet worden, an dem ein Fahrradfahrer und ein Auto beteiligt waren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war der 22-jährige Fahrradfahrer aus St. Ingbert zunächst in einem Bus unterwegs, aus dem er mit seinem Rad an der Bushaltestelle Schlackenbergstraße ausstieg. Nach dem Aussteigen stieg der Fahrradfahrer auf sein Rad und fuhr auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Sulzbach. Ein 85-jähriger Autofahrer aus Sulzbach befuhr zeitgleich mit seinem Wagen die Dudweilerstraße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Schlackenbergstraße abbiegen. Sowohl der Fahrradfahrer (vom Gehweg aus) als auch der Fahrzeugführer fuhren in der Folge in den Einmündungsbereich ein und kollidierten miteinander. Der Fahrradfahrer wurde auf die Windschutzscheibe aufgeladen, verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des 85-Jährigen war nicht mehr fahrbereit, da die Windschutzscheibe geborsten war. Während des Unfalls hielt laut Polizei ein Bus mit Fahrgästen an Haltestelle Schlackenbergstraß.