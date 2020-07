Fahrer schwer verletzt : BMW überschlägt sich in der Abfahrt St. Ingbert-West

Foto: dpa/Stefan Puchner

St. Ingbert Am Samstagabend, 18. Juli, gegen 19.30 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in St. Ingbert in Fahrtrichtung Saarbrücken ereignet. Nach Angaben der Polizei hatte ein 32-jähriger Mann aus St. Ingbert auf der Autobahn A6 mit seinem Fahrzeug den Kurvenbereich der Abfahrt St. Ingbert-West vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit befahren und war dadurch von der Fahrbahn abgekommen.