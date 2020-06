Unfall in Rohrbach : Rund 60000 Euro Schaden bei Unfall in der Mühlstraße

Dieser Transporter verursachte am Mittwoch bei einem Unfall in der Mühlstraße in Rohrbach hohen Sachschaden. Foto: F. Hoffmann

Rohrbach Am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr sind bei einem Verkehrsunfall in der Mühlstraße in Rohrbach drei Fahrzeuge beschädigt worden. Der Unfallverursacher kam mit seinem Tranporter aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, überfuhr die Gegenfahrbahn, streifte ein parkendes Fahrzeug und kollidiert anschließend frontal mit einem weiteren, am Fahrbahnrand geparkten Auto.