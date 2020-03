Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in der Tulpenstraße in St. Ingbert

Unfallflucht in der Tulpenstraße in St. Ingbert

St. Ingbert Die Polizei fragt: Wer hat ein weißer Fahrzeug in der Tulpenstraße in St. Ingbert beobachtet?

Mit seinem vermutlich weißen Fahrzeug ist ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in der Tulpenstraße in St. Ingbert-Mitte geflüchtet. Nach Angaben der Polizei war das beschädigte Pkw zwischen Donnerstag, 12. März, 12.50 Uhr, und Samstag, 14. März, 16.10 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Tulpenstraße geparkt. An dem Pkw entstand Schaden im Bereich der vorderen linken Fahrzeugtür.