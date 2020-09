Unfallflucht in St. Ingbert : Auto rammt einen schwarzen Opel

St.Ingbert Ein unbekanntes Fahrzeug hat in der der Zeit zwischen Sonntag, 13. September, 18 Uhr, und Sonntag, 14. September, 19.45 Uhr, einen schwarzen Opel beschädigte, der in der Peter-Eich-Straße in St. Ingbert-Mitte, Höhe Anwesen 47, am linken Fahrbahnrand geparkten war.

Der Unfallverursacher entfernte sich ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen von der Örtlichkeit. An dem Opel entstand laut Polizei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.