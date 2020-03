Polizei sucht Zeugen : Unbekanntes Auto beschädigt roten Kia

Foto: dpa/Stefan Puchner

St. Ingbert Am Dienstag, 3. März, kam es zwischen 14.30 und 15.30 Uhr hat sich in der Josefstaler Straße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei hat nach Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw den Seitenspiegel eines geparkten, roten Kia Rio gestreift und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



