Unfallflucht in St. Ingbert : Dunkler VW rammt Auto in der Blieskasteler Straße

St. Ingbert Am Samstag, 17. Oktober, hat sich um 17.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert ereignet. Hierbei kollidierte laut Polizei der bislang unbekannte Täter mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten, schwarzen Smart Forfour.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen VW mit HOM-Kreiskennzeichen.