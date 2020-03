Unfallflucht am Fröschenpfuhl : Unbekanntes Auto ramponiert einen schwarzen Skoda in Hassel

Unbekanntes Auto ramponiert einen schwarzen Skoda in Hassel

Unfallflucht am Fröschenpfuhl

Hassel Die Polizei hofft auf Zeugen, die auf dem Waldparkplatz in Hasel einen Unfall beobachtet haben könnten.

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht hat sich am Samstag, 14. März, in der Zeit von 8.45 bis 9.15 Uhr, auf dem Waldparkplatz „Am Fröschenpfuhl“ in Hassel ereignet. Wie die Polizei berichtet, touchierte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke, das linke Heck des neben ihm stehenden schwarzen Skoda Yeti einer Autofahrerin.