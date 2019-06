Gefährdung des Straßenverkehrs : Betrunkener Radfahrer prallt auf ein Auto

St. Ingbert Auf einem Parkplatz neben der Kohlenstraße in St. Ingbert, ist es am Freitagabend, 31. Mai, gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 45-jährigen Pkw-Fahrer aus St. Ingbert und einem 57-jährigen Fahrradfahrer aus Blieskastel.

Laut Polizei hatten beide zunächst den Parkplatz befahren, der Pkw-Fahrer hielt seinen Toyota bei Erkennen des Fahrradfahrers jedoch an. Der Fahrradfahrer stieß trotzdem gegen das nun stehende Fahrzeug, fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand laut Polizei dem ersten Anschein nach kein Sachschaden. Schwerwiegend war jedoch der Umstand, dass der Fahrradfahrer so stark alkoholisiert war, dass nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird.