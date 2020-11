Polizei sucht Zeugen : Auto rammt Verkehrsschild an der Rischbachschule in St. Ingbert

St. Ingbert Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstagmorgen, 24. November, zwischen 6.20 und 9.25 Uhr auf dem Parkplatz der Rischbachschule in der Straße Zur Rothell in St. Ingbert ein Verkehrsschild stark beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.