Abteilungsleiter klärt über Pläne auf Verkehrsplanung für die St. Ingberter Kohlenstraße steht – warum kein Tempo 30 kommen wird

Eine Fahrbahn in West-Ost-Richtung (Homburg), zwei Fahrbahnen in Ost-West-Richtung (Saarbrücken), Tempo 50, keine Radwege. So soll die Kohlenstraße zwischen Rickert- und Josefstaler Straße künftig aussehen. Die Umgestaltung, fügt Thomas Diederichs hinzu, im Rathaus St. Ingbert für den Straßenverkehr zuständig, soll nach aktuellem Stand kommendes Jahr im März mit dem Abriss des Edelweiß zwischen Theresien- und Josefstaler Straße beginnen. Die Hausnummer 6a ist in diesem Bereich das letzte Gebäude auf der Straßenseite. Ist sie weg, entsteht mehr Platz für die neue Verkehrsführung. Der Ausbau der Kohlenstraße hängt mit der Umgestaltung der Poststraße zusammen. In der Einbahnstraße soll es nur noch eine Fahrbahn für den motorisierten Verkehr geben, die Gegenrichtung wird zum Radweg. Die Kosten des Projekts beziffert Diederichs mit 1,5 Millionen Euro. Förderanträge sind bereits raus, 600 000 bis 650 000 Euro an Zuschüssen erhofft sich die Stadt.