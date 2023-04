Grüne reagieren auf Verkehrsproblem in St. Ingbert Grüne präsentieren Vorschlag zum Gütterwieschen

Ziel des Bündnisses ist mehr Tempo 30 in Innenstädten und damit mehr Lebensqualität jenseits der Automobilität. Am Gütterwieschen hat sich jüngst die Anwohnerin Petra Hubertus zu Wort gemeldet (wir berichteten), nachdem in der sehr engen Straße, die ein regelkonformes Parken nur schwerlich zulässt, das Ordnungsamt nach einer Beschwerde Protokolle geschrieben hatte. Allerdings gab es die Knöllchen nur im obersten Teil der Straße, während rundum falsch Parkende unbehelligt blieben. Hubertus hat in der Nachbarschaft Unterschriften gesammelt mit dem Ziel, die Tempo-30-Straße so umzufirmieren, dass Anwohner auf der Straße gehen (so wie dies vor Ort auch Usus ist) und Autos auf dem Gehweg parken können.