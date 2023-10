Kohlenstraße „Was spricht denn gegen Tempo 30?“ – St. Ingberter wehrt sich gegen mehr Verkehr vor seiner Haustür

Wolfgang Leinenbach hat einige Schreiben auf dem Tisch liegen. Damit dokumentiert der promovierte St. Ingberter Zahnarzt, wie sich seine Kommunikation mit dem Rathaus seit Mitte 2021 entwickelt hat. Das Thema: Die geplante Umgestaltung von Post- und Kohlenstraße im kommenden Jahr. Leinenbach lebt und praktiziert im Eckgebäude Kohlenstraße/Rickertstraße. 56 Jahre ist er alt, wohnt seit seiner Geburt in dem Haus, vor dessen Tür der Verkehr an diesem Morgen in den Ferien für ordentlich Lärm sorgt. Die Kohlenstraße ist eine wichtige Achse in der Mittelstadt.