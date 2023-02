Oberwürzbach : Stadt stellt Planungen für Vereinsraum vor

Oberwürzbach Nach den Sommerferien sollen im Dorfgemeinschaftshaus Oberwürzbach die Arbeiten beginnen.

Nach den Sommerferien soll der Ausbau des Untergeschosses im Dorfgemeinschaftshaus von Oberwürzbach starten. Das ist das Resümee eines Termins des Ortsrats mit Peter Raven. Der Mitarbeiter des Bereichs Gebäudemanagement der Stadt St. Ingbert stellte am Mittwochabend die Planungen vor. Noch sieht in dem Mehrzweckraum, der den örtlichen Vereinen zur Verfügung gestellt werden soll, alles sehr karg aus: überall Beton. Der Estrich nebst Bodenbelag fehlen. Die Decken und Wände sind noch nicht verputzt. „Der Bauuntergrund war schlecht“, rief Ortsvorsteherin Lydia Schaar (CDU) den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Erinnerung. Statt eines teuren und aufwändigen Fundaments nebst Stützen kam man damals auf die Idee, lieber ein zusätzliches Geschoss zu bauen, dass den Vereinen Raum bietet. Der Haken: Dadurch hat sich der Bau des gesamten Hauses verteuert.