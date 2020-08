Tennisclub Rentrisch : Zwei Spieler gewannen diesmal den Titel

Die Bestplatzierten des Herr-Doppel-Turnieres des TC Rentrisch: Sitzend von links: Ernst Wahl und Loris Doriguzzi, stehend von links: Roland Herzog und Norbert Jung. Foto: Wahl

Rentrisch Vereinsmeisterschaft im Herren-Doppel beim Tennisclub Rentrisch mit einem neuen Modus.

Nun schon zum fünften Mal konnte der Vorsitzende des Tennisclubs Rentrisch, Ernst Wahl, Spieler und Zuschauer zur Vereinsmeisterschaft im Herren-Doppel begrüßen. Sportwart Norbert Jung als Turnierleiter, hatte zur Steigerung der Attraktivität die normalen Abläufe eines Turniers etwas modifiziert. So wurde in diesem Jahr nicht das beste Doppelpaar gesucht.. Stattdessen wurde jedem Spieler für jede Runde ein anderer Partner zugeteilt, wobei darauf geachtet wurde, dass niemand zweimal mit demselben Partner spielt. Außerdem wurde die Spielzeit pro Runde auf 20 Minuten begrenzt. Es wurden sechs Runden gespielt, wobei die gewonnenen Spiele in Wertung kamen.

Die Auslosung ergab dann sehr interessante Paarungen, was zur Hoffnung Anlass gab, schöne und auch enge Spiele zu sehen. Dies war auch der Fall, so dass es viele sehr knappe Ergebnisse gab. Auch die Zuschauer waren sehr zufrieden, was man am Applaus hören konnte. In den Pausen zwischen den Runden konnten sich die Spieler bei Fingerfood, sowie Kaffee und Kuchen ausruhen.

Nach sechs gespielten Runden standen dann die vier punktbesten Spieler fest. Dabei wurde festgestellt, dass zwischen dem ersten und dem vierten Platz nur eine Differenz von 2 Punkten bestand. Außerdem war zu sehen, dass zwei Spieler in der Lage waren, in sechs Runden mit 5 verschiedenen Partnern gute Ergebnisse zu erreichen. Beide Spieler erspielten 13 Punkte und so gab es das erste Mal in der Geschichte der Meisterschaft zwei Spieler, nämlich Loris Doriguzzi und Ernst Wahl, auf dem ersten Platz. Zweiter wurde Norbert Jung mit 12 Punkten und Dritter mit 11 Punkten Roland Herzog.

Bei der Siegerehrung erhielten der Sieger und die Platzierten die vom Verein zur Verfügung gestellten Preise und ihre Urkunden. Außerdem wurde an die beiden Ersten der Wanderpokal überreicht.

Anschließend wurde beim gemeinsamen Abendessen, es gab Geflügelgeschnetzeltes in Sahnesauce, dass es alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung war, mit vielen heiß umkämpften und interessanten Spielen. Auch die Zuschauer sahen ein sehr gutes Turnier.