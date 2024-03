Seit über zwei Jahre außer Betrieb Die Ingobertushalle fordert weiter viel Geduld

Oberbürgermeister Ulli Meyer skizzierte kurz die Vorgeschichte der schon so lange dauernden Hallensanierung. Ein Autobrand in der Tiefgarage der Ingobertushalle Ende Januar 2022 hatte vor allem für eine heftigen Räucherungsschaden in dem Gebäude gesorgt. Und der Brand deckte zentrale Schwächen des in den späten 1970er Jahren erbauten Gebäudes auf. Die Lüftungsanlage von Garage und Halle war ein teures und nur aufwendig zu beseitigendes Problem. Und auch ein Wiederbetrieb ist nur möglich, wenn auf den Status einer Veranstaltungshalle verzichtet wird.