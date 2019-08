Leuchtender Stern : Spende für einen guten Zweck

Homburg/St. Ingbert Ministerpräsident Hans übergibt einen Scheck an den Schutzengelverein.

Der Homburger Verein Leuchtender Stern mit seinen beiden Sozial-Kaufhäusern in Limbach und Erbach bedankte sich mit einem Fest bei der Bevölkerung in der Region für deren großartige Unterstützung. Die Filiale in Erbach wurde durch den Ministerpräsidenten Tobias Hans feierlich eingeweiht. Hans verteilte zusammen mit den Vereinsvorsitzenden Walter Meyer und Klaus Port vom Blieskasteler Schutzengelverein zwei Spendenschecks zu je 1000 Euro an den Pflegedirektor Wolfgang Klein vom Universitätsklinikums Homburg und an die neue Oberin der Marienhausklinik Kohlhof Beate Leonhard-Kaul zugunsten der Klinik-Clowns beider Kliniken.