Drei Kitas bleiben am Montag geschlossen : Gewerkschaft kündigt Warnstreiks in St. Ingbert an

Gewerkschaft kündigt Warnstreiks in St. Ingbert an

St. Ingbert Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di hat für Montag nächster Woche weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt, diesmal in St. Ingbert. Betroffen sind nach Anagen der Stadtverwaltung die Müllabfuhr und städtische Kitas.

Aufgrund des für Montag, 19. Oktober, angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst fällt die Müllabfuhr im Stadtgebiet an diesen Tag aus. Die Abfuhr wird am Dienstag, 20. Oktober, nachgeholt. Hierdurch verschieben sich alle anderen Abfuhrtermine jeweils um einen Tag. Die Kompostieranlage bleibt am Montag geöffnet.

Betroffen von den Warnstreiks sind die städtischen Kitas in St. Ingbert-Mitte, Oberwürzbach und Rentrisch. Dort findet auch keine Notbetreuung statt. In der Kita Detzelstraße in Rohrbach kann trotz Streik der Betrieb aufrechterhalten werden. Bei der Stadtverwaltung kann es ebenfalls in verschiedenen Bereichen zu Einschränkungen kommen.