Verbraucherzentrale informiert : Sommerpause für den Wäschetrockner

St Ingbert/Bliestal Eine Expertin der Verbraucherzentrale gibt Tipps zum Stromsparen in der warmen Jahreszeit.

Das energiesparende Trocknen der Wäsche kann im Winter ein Problem sein. „Aber jetzt, da die Außentemperaturen steigen und der Dauerregen ein paar Tage lang unterbrochen wird, sollte wieder energiesparend an der frischen Luft getrocknet werden“, rät Cathrin Becker, Energieberaterin der Verbraucherzentrale. Elektrische Wäschetrockner gehörten zu der Gerätegruppe, die relativ viel Strom verbraucht. Dabei seien alte Trockner oft „wahre Stromfresser“. Am klimaschonendsten sei es, die Wäsche auf der Leine im Freien zu trocknen. „Wer keinen Platz im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon hat, kann im Sommer die Wäsche auch innerhalb des Hauses aufhängen, vorausgesetzt die Räume können gut gelüftet werden“, sagt Becker. Die Gefahr, dass sich dann Kondenswasser an Wärmebrücken bildet, das zu Schimmelbildung führen kann, ist bei den höheren Außentemperaturen geringer. Allerdings ist genauso wie im Winter Lüftungsdauer und -zeitpunkt entscheidend, ebenso wie die Raumtemperatur im Trockenraum.