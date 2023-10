Verbandstreffen in Rohrbach „Preislich bekomme ich das nicht hin“

Es ist die erste Veranstaltung des Caterer-Verbandes. Es gibt den Zusammenschluss auch erst seit März. Acht Unternehmen sind aktuell Mitglied. Hubert Pirrung ist Verbandsvorsitzender. Die Vereinsgründung erklärt Pirrung so: „Vor etwa einem Jahr habe ich mal Kollegen angefragt, wie denn ihre wirtschaftliche Situation aussieht. Alle, wirklich alle, auch die caritativen Einrichtungen haben mir gesagt, sie stünden mit dem Rücken zur Wand.“ Das, was die Caterer leisten müssen, und das, was sie für ihre Arbeit bekommen, steht demnach in keinem gesunden Verhältnis. Wenn es um eine angemessene Bezahlung der Schulessen geht, sieht er Licht und Schatten. Während viele Auftraggeber durchaus Verständnis zeigten, sei die Stadt Saarbrücken in ihrem Zuständigkeitsgebiet ignorant. Immerhin soll es jetzt einen runden Tisch mit der Landesregierung geben, um den Nöten der Caterer Gehör zu verschaffen.