Vereine sagen Veranstaltungen ab : Eine Veranstaltungs-Absage nach der anderen

Die meisten Vereine und Organisationen in unserer Region haben ihre in nächster Zeit geplanten Veranstaltungen abgesagt und/oder verschoben, um die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus zu minimieren. Foto: Carlo Schmude

St. Ingbert/Bliestal Das Kultur- und Vereinsleben in St. Ingbert und den Bliestal-Gemeinden kommt wegen des Corona-Virus fast völlig zum Erliegen.

Die Aufführung des für den Sonntag, 29. März, in der Martin-Luther-Kirche St. Ingbert vorgesehenen Passionszyklus „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn muss wegen des Corona-Virus abgesagt werden. Das Collegium Instrumentale Saarbrücken und sein Dirigent Helmut Haag hoffen, das Konzert zu einem passenden Termin nachholen zu können. Als weitere Vorsichtsmaßnahmen entfallen ab sofort bis auf weiteres die Chorproben der Evangelischen Kantorei St. Ingbert und des Singkreises an der Christuskirche St. Ingbert. Auch das für den kommenden Freitag, 20. März, geplante Benefizkonzert mit „OQManSolo“ in St. Ingbert ist abgesagt. Das Event, das im Kreativ-Café „Grüne Neune“ in der Ludwigstraße 8 stattfinden sollte, wird verschoben. Die Reservistenkameradschaft Hassel hat ihren für Samstag, 21. März geplanten Salzmarsch abgesagt. Der Marsch wird voraussichtlich im September durchgeführt. Zum Salzmarsch hatten sich über 120 Marschteilnehmer und Helfer angemeldet. Die Jahreshauptversammlung des St. Ingberter Vereins der Briefmarkensammler am heutigen Dienstag, 17. März, findet nicht statt. Die für den 20. März angekündigte Mitgliederversammlung des MGV Josefstal St.. Ingbert wird verschoben. Sobald ein neuer Termin feststeht werden die Mitglieder entsprechen informiert.