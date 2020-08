Leserbrief für St. Ingbert : Gleiches Recht gilt für alle!

Umstrittener Verandavorbau auf dem Hobels in St.Ingbert

Es mag schon sein, dass beim Aufbau der viel diskutierten Veranda am Hobels etwas gegen die allgemeinen Bauvorschriften in dem Wohngebiet gehandelt wurde. Und wenn dem so ist, so muss dann natürlich auch geprüft werden, was weg muss und was bleiben kann.