Neustart für „A la Minute“ : Kulturelle Freiheit vor dem Gefängnis

Die Stand up-Comedian Vera Deckers trat am Donnerstagabend im Rahmen der Reihe „A la Minute“ im ehemaligen Hof der St. Ingberter JVA auf. Foto: Jörg Martin

St. Ingbert Der Auftritt der Comedian Vera Deckers im Hof der ehemaligen JVA in St. Ingbert bot eine doppelte Premiere: Erste Open-air-Veranstaltung nach dem Lockdown und erster Kontakt zur Mittelstadt für die Künstlerin.

Der vergangene Donnerstagabend war für das Kulturamt der Stadt mit seiner Kleinkunstreihe „A la Minute“ in vielerlei Hinsicht eine Premiere. Erstmals seit dem Lockdown fand, nachdem die beiden Termine im März und Mai abgesagt werden mussten, wieder ein Gastspiel der beliebten Reihe statt. Erstmals begab man sich wegen der gelockerten Einschränkungen auf das Gelände des ehemaligen Gefängnisses in der Alte Bahnhofstraße. Erstmals fand das Gastspiel eines Künstlers open Air statt. Auch für die Stand up-Comedian Vera Deckers war es eine doppelte Premiere: Sie war nicht nur zum ersten Mal in der Mittelstadt, sondern trat auch erstmals seit drei Monaten wieder solo auf.