Schmierereien in St. Ingbert Vermehrt Vandalismus und Schmierereien

Die Beschädigungen betreffen unter anderem Tore am Hartplatz der DJK St. Ingbert und das Multifunktionsfeld in Oberwürzbach. Neben erheblichen Sachschäden beeinträchtigen diese Taten auch das sportliche und gemeinschaftliche Leben der Bürgerinnen und Bürger, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.