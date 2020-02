Polizei sucht Zeugen : Vandalismus an der Rohrbachhalle

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Rohrbach Am Samstag (7. Februar) ist an der Rohrbachhalle in Rohrbach eine Glasscheibe im linken Gebäudeteil in Höhe der Kegelbahn eingeschlagen worden.



