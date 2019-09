Sinnlose Zerstörung : Vandalen wüten auf einer Toilette in der Spieser Straße

Rohrbach Am Montagabend (9. September) zwischen 20.30 und 21.15 Uhr haben ein oder mehrere Vandalen in der öffentlichen Toilettenanlage eines Vereinshauses in der Spieser Straße in Rohrbach gewütet. Sie zündeten dort Papiertücher an, rissen einen Seifenspender von der Wand und verunreinigten die nahe gelegene Straße „Hinter den Gärten“ mit dem Toilettenpapier aus der Toilettenanlage.

Die entzündeten Papiertücher konnten durch einen Zeugen schnell wieder gelöscht werden. Es entstand zum Glück nur geringfügiger Schaden.