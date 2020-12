Schaufenster in St. Ingbert eingeworfen : Vandale wirft eine Schaufensterscnheibe ein

Foto: dpa/Fabian Strauch

Zwischen Dienstag (15.Dezember), 11.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.16 Uhr, ist an einem Geschäft in der Kaiserstraße in St.Ingbert-Mitte die Schaufensterscheibe eingeworfen worden. Tatwerkzeug war vermutlich eine Blockbatterie.

Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.