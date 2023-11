Neuanschaffung für Feuerwehr in St. Ingbert Neues Fahrzeug der Feuerwehr ist ideal für Einsätze im Gelände

Nach den erforderlichen Einweisungen in die Fahrzeugtechnik wird das Fahrzeug in Kürze den Einsatzdienst in St. Ingbert-Mitte aufnehmen. Die offizielle Indienststellung mit kirchlichem Segen findet mit den restlichen Neufahrzeugen des Jahres 2023 - TLF 3000-Wald (Hassel), HLF 10 (Rentrisch) und HLF 20 (Rohrbach) - am 2. Dezember statt, teilte die Feuerwehr mit.