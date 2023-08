Betriebswirtschaft und Kunstkurse Die Kunst, mit Farben das Gemüt aufzuhellen

So ziemlich jede St. Ingberterin, jeder St. Ingberter mit einem Faible für Malerei und dem Wunsch, sich selbst einmal in diesem Metier ohne hohe Hürden auszuprobieren, dürfte Uschi Vogel kennen. Die 69-jährige gebürtige Rohrbacherin hat schon viele Kinder und Erwachsene bei deren künstlerischem Tun mit Pinsel und Farbe begleitet. Wie viele es wohl waren? Sie weiß es nicht. Aber dass halb St. Ingbert sie kennen dürfte, bejaht sie mit einem Lachen. In ihrem Haus in St. Ingbert hängen eine Reihe moderner Gemälde im Treppenhaus. Groß und farbstark sind die. Auch das Jazz-Festival, das mittlerweile Geschichte ist im St. Ingberter Veranstaltungskalender, ist unter den Werken verewigt. Denn das musikalische Großereignis hatte Uschi Vogel mit Menschen aus ihren Kursen zum Thema gemacht und dann bei den Veranstaltungen ausgestellt.