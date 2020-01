Kostenpflichtiger Inhalt: Vorsätzliche Untreue und Vorteilsnahme : Gemischte Reaktionen auf das Urteil gegen Jung

(Archivfoto). Die Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichtes wertete die Annahmen von Spenden, wie sie hier der ehemalige Oberbürgermeister Georg Jung (links) im Juli 2011 entgegen genommen hatte, als Vorteilsnahme und „schwerwiegendes Dienstvergehen“. Foto: Oliver Bergmann

St. Ingbert Während die Politik in St. Ingbert sich eher bedeckt gibt, trifft die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes im Netz auf breite Zustimmung.

Für reichlich Wirbel sorgte das Urteil der Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichtes im Korruptions-Fall des früheren St. Ingberter Oberbürgermeisters Georg Jung. Die Richter gaben einer entsprechenden Klage des Landesverwaltungsamtes statt, gegen die der CDU-Politiker und seine Anwälte Widerspruch eingelegt hatten. Durch das jetzige Urteil, das allerdings nocht nicht rechtskräftig ist, wird Jung seine monatliche Pension von mehr als 4000 Euro aberkannt. Jungs Anwalt Professor Guido Britz hat derweil angekündigt, gegen das Urteil beim Oberverwaltungsgericht Berufung einzulegen.

Im Netz wurde der Richterspruch dagegen begrüßt. Viele Leser unserer Zeitung kommentierten in den sozialen Medien mit „Sehr gut“, „Richtig so“, oder „Zu Recht“, die Entscheidung des Gerichtes in Saarlouis. Gleichzeitig wurde auch Kritik an der Pensionshöhe des ehemaligen Rathauschefs geäußert.

Für etwas Irritation sorgte dagegen die Begebenheit, dass mit Jörg Aumann (SPD) auch der amtierende Neunkircher Oberbürgermeister als per Los ermittelter Schöffe an dem Urteil gegen Jung mitgewirkt hat. Hintergrund für diese Situation ist hierbei der Paragraph 46 des saarländischen Disziplinargesetzes, nach dem einer der beiden ehrenamtlichen Richter „dem Verwaltungszweig und der Laufbahngruppe des Beamten oder der Beamtin angehören“ soll, gegen den sich das Disziplinarverfahren richtet. Sprich, da Jung zum damaligen Zeitpunkt Oberbürgermeister war, muss einer der beiden Schöffen ebenfalls ein Oberbürgermeister sein.

Zustimmung zu dem Urteil gab es auch von Seiten der Freien Wähler und der SPD in St. Ingbert. „So sollte das auch in anderen Bereichen gehandhabt werden“, kommentierte etwa Dirk Konrad, der für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt. Wenn Gelder missbraucht würden, seien solche Urteile die richtige Entscheidung, so der Politiker.

Laut Maximilian Raber, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, zeigt das Urteil grundsätzlich, „dass man sich – unabhängig der eigenen Position – stets an Recht und Gesetz sowie bestehende Vorschriften halten muss.“ Jeannette Dorsch-Schweitzer von der AfD findet das Urteil nach eigenen Aussagen gerechtfertigt. „Man sollte sich auch mal dazu stellen und nicht immer in die nächst höhere Instanz gehen“, kommentierte sie die Berufungs-Ankündigung von Jungs Anwalt. Zudem wolle sie wissen, inwieweit die Stadt St. Ingbert an den Pensionszahlungen des ehemaligen Oberbürgermeisters beteiligt sei.

Beim Stadtverband der CDU gab man sich dagegen etwas zurückhaltender. Pascal Rambaud, Vorsitzender der CDU St. Ingbert, erklärte auf Anfrage: „Ich respektiere das Urteil, das in einem mutmaßlich rechtsstaatlichen Verfahren von der im Sinne der Gewaltenteilung unabhängigen saarländischen Justiz gefällt wurde. Gleichzeitig ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, sodass erst der Abschluss des gesamten Verfahrens abgewartet werden sollte, bevor man weitere Schlüsse zieht.“