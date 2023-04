Start für St. Ingberter Urban Art Walls Das erstes Werk in der neuen Freiluftgalerie am Stadtpark

Der 1973 in Hamburg geborene Künstler begann seine Karriere mit Hunderten von Graffiti und landete 1999 im Guinness-Buch der Rekorde. Heute befinden sich seine Werke in Galerien und Institutionen, darunter die Galerie de Pury & Luxembourg, das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg oder die Villa Merkel in Esslingen. Einige seiner Wandbilder sind fest installiert, unter anderem im Hotel Atlantic in Hamburg, im Frankfurt Büro Center (FBC) sowie in Privatsammlungen. Darüber hinaus entstehen immer wieder Arbeiten im öffentlichen Raum, wie seine 100 Tonnen schwere Betonskulptur in der Hamburger Innenstadt. Zahlmann lebt und arbeitet in Hamburg. Er ist aber auch gerne im Saarland und hat bereits einige Ausstellungen mit den Galeristen Patrick Jungfleisch und Christian Kirsch (Kvest gallery) umgesetzt. Dazu kommt eine einzigartige Skulptur aus Corten-Stahl für die Unternehmensgruppe Peter-Gross-Bau (Vorplatz am Hauptsitz).