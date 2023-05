Familie aus Auto gerettet Überschwemmungen nach Starkregen in St. Ingbert – Blitz zuckt mitten durch Wohnhaus (mit Fotos)

Ein starkes Gewitter und der dieses begleitende Starkregen hat am Montagnachmittag etliche Einsätze der Feuerwehr im Stadtgebiet von St. Ingbert verursacht. Als gegen 15.30 Uhr der Gewitterregen über den Mittelstadt niederzugehen begann, folgten auch sofort die ersten Alarmierungen der Feuerwehr. Nach Angaben von Florian Jung, dem Pressesprecher der St. Ingberter Feuerwehr, sorgte der heftige Regen insbesondere in der Dammstraße sowie in der Pfarrgasse in St. Ingbert-Mitte für Hochwasser.