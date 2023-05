Unwetter im Saarland Überschwemmungen nach Starkregen – Blitz zuckt mitten durch Wohnhaus (mit Fotos)

Ein starkes Gewitter und der dieses begleitende Starkregen hat am Montagnachmittag etliche Einsätze im Saarland versursacht. Wie die Polizei auf Anfrage der SZ mitteilte, lagen die Schwerpunkte der Unwetter in St. Ingbert-Rohrbach und im Saarbrücker Stadtteil Güdingen. Insgesamt musste die Feuerwehr zu 51 Einsätzen wegen überfluteter Straßen und überfluteter Keller ausrücken. Durch das Unwetter kam es zu drei Unfällen auf der A6, der A620 und der A1 in Höhe der Anschlussstelle Quirschied mit einer leicht verletzten Person.