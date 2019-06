Feuerwehreinsätze : Nach Unwetter war Fahrbahn überflutet

Wegen der überfluteten Fahrbahn musste die Feuerwehr am Mittwochabend zur Bahnunterführung zwischen Rentrisch und Scheidt ausrücken. Foto: Florian Jung/Feuerwehr

St. Ingbert/Rentrisch Eine Unwetterfront, die in der nacht von Mittwoch auf Donnerstag über St. Ingbert zog, hat für zwei kleinere Einsätze der Feuerwehr gesorgt. So war nach Angaben der Feuerwehr an einer Baustelle in der Poststraße in St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Manfred Schetting

Ingbert durch Windböen ein Absperrzaun umgefallen und ragte in die Fahrbahn. Mit der Polizei konnte der Bauzaun aufgerichtet und die Gefahrenstelle beseitigt werden.