Kassenärztliche Vereinigung stellt prekäre Lage in St. Ingbert fest Unterversorgung bei Hausärzten droht

Die medizinische Versorgung wird immer knapper und schlechter. Was abstrakt schon länger bekannt ist, nimmt in St. Ingbert immer konkretere Formen an. Zunächst hinsichtlich der Kinderärzte (wir berichteten). Da gibt es seit 2023 als einzige Anlaufstelle nur noch Dr. Alexander Nisius in der Kaiserstraße. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) des Saarlandes konnte für die Kinderarztpraxis von Dr. Karsten Theiß, die Ende September in der Oststraße schloss, „trotz immenser Bemühungen“ keine Nachfolge klarmachen. Das bestätigt Ralf Treib von der Pressestelle. Aber: Für den hier geltenden Planungsbereich Saarpfalz ist der Versorgungsgrad mit 132,2 offiziell weit weg von einem Engpass.