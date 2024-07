Unternehmen weiht Firmensitz ein Partystimmung am Neubau im Kleber-Gelände

„Wir sind gut sieben Jahre im Markt, es ist in der Zeit einiges passiert. Viele Partner sind heute hier. Die wichtigsten Gäste aber seid ihr, das Team von Neodigital. Das Ding funktioniert ohne euch nicht.“ Stephen Voss‘ Stimme wird lauter am Ende des Satzes. Der Vorstandssprecher des Unternehmens hat sichtlich Spaß am Rednerpult. Hinter ihm die mit Luftballons behängte Eingangstür zum neuen Gebäude im St. Ingberter Kléber-Gelände. Mit 21 Leuten habe man seinerzeit in Neunkirchen begonnen, sagt Voss. Heute beschäftige das Unternehmen aus der Versicherungsbranche knapp 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weise aktuell ein Prämienvolumen von 84,5 Millionen Euro aus. Auch der Neubau in der Mittelstadt ist nicht von Pappe. Über dem Erdgeschoss drei Etagen, etwa 20 auf 20 Meter in der Grundfläche. Mit sieben Millionen Euro war der Bau veranschlagt, zum guten Schluss sei dies auch halbwegs eingehalten worden.