Tag der Architektur : Führungen durch Klinik für Innere Medizin

Das neue Gebäude der Inneren Medizin auf dem Gelände des Universitätsklinikums in Homburg ist leicht an den grün-weißen Streifen zu erkennen. Beim Tag der Architektur werden hier Führungen angeboten. Foto: Christine Maack

Homburg Unter dem Motto „Räume prägen“ steht der Tag der Architektur. Auch im Saarland lädt die Architektenkammer des Saarlandes (AKS) am kommenden Samstag, 29. Juni, alle Interessierten ein, aktuelle Architekturprojekte kennenzulernen.

In diesem Rahmen werden im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg um 11 Uhr und 14 Uhr Führungen durch die Klinik für Innere Medizin angeboten. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen. Treffpunkt ist jeweils der Eingangsbereich der neuen Klinik, Gebäude 41, im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Auf eine Begrüßung und allgemeinen Erläuterungen zum baulichen Konzept folgen Führungen in interessante Bereiche der Krankenversorgung, Logistik und eine Kurzpräsentationen im Hörsaal zu den architektonisch und technischen Höhepunkten, hieß es weiter vom Uniklinikum.