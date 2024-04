Prozess gegen Professor Schick vom Uniklinikum Früherer Privat-Assistent berichtet von zwei Übergriffen durch HNO-Chefarzt

Im Prozess um den Vorwurf sexueller Belästigung durch Professor Bernhard Schick, den Chefarzt des Hals-Nasen-Ohren-Klinikums des Uniklinikum (UKS), ist erneut die interne Aufarbeitung ins Zentrum gerückt. Schick wird vorgeworfen, 2017 in seiner Zeit als UKS-Chef zwei Ärztinnen in drei Fällen unsittlich berührt zu haben. Insgesamt vier mutmaßlich betroffene Medizinerinnen hatten sich, so wurde bisher im Prozess bekannt, Ende 2017 beratschlagt. Am Ende schalteten Andrea S. und Friederike G. (Namen geändert) die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin ein.