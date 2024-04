Prozess wegen sexueller Belästigung gegen Chefarzt Schick Ex-Arzt der HNO-Klinik: „Ich wollte mir den Mund nicht verbieten lassen“

Was ist dran an den Vorwürfen der sexuellen Belästigung durch den Chefarzt der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Professor Bernhard Schick? Drei solche Fälle an zwei Ärztinnen im laufenden Klinikbetrieb 2017 wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor. Zum Tatzeitpunkt war Schick (2015 bis 2018) ärztlicher Direktor und damit automatisch Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS). Die Medizinerinnen Andrea S. und Friederike G. (Namen geändert) sollen je einmal bei Operationen unsittlich an Brüsten, G. dazu während einer Visite an Rücken und Po berührt worden sein.